Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità nuovamente ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio normalizzata la situazione della viabilità Sulle carreggiate del grande raccordo anulare solo da segnalare rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e lo svincolo con la diramazione Roma Sud diversa la situazione invece su via Flaminia dove per traffico intenso Ci sono code dal raccordo fino a via dei Due Ponti in fine lavori di manutenzione del nodo di Roma a cura di rete ferroviaria italiana modifica la circolazione dei treni fino al primo dicembre sulle linee fl1 e fai le tre fl4 fl5 Roma Civitavecchia sul suo collegamento a Parco Leonardo per alcuni treni sarà previsto servizio bus sostitutivo la notizia in dettaglio sul nostro sito alla pagina dedicata Grazie dell'attenzione da Marco cell uff e la sala A più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-11-2025 ore 11:25

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma Mobilità. . Tgm ore 9 #9novembre #DomenicaEcologica #FasciaVerde #romamobilita #viabilita - facebook.com Vai su Facebook

#Roma #viabilità Eur, il 21 e 22 ottobre evento al centro congressi "La Nuvola": la viabilità - X Vai su X

Niente blocco dei diesel euro 4 e 5 a Roma, la Regione vara la nuova ztl - Fascia Verde di Roma: non ci sarà il blocco dei veicoli Euro 4 ed Euro 5, e l'avvio del sistema di accessi in deroga e del Move- Segnala ansa.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-11-2025 ore 19:25 - Astral infomobilità una saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo da Aurelia dove un incidente ... Come scrive romadailynews.it

Roma salva i Diesel Euro 4 e 5: la Regione sceglie flessibilità - La Regione Lazio ha fatto marcia indietro, o per meglio dire, ha fatto un bel passo avanti verso il buon senso e la realtà. Segnala tecnoandroid.it