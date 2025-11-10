Via Pra' chiusa | come cambiano i percorsi dei bus

In arrivo la chiusura serale di un tratto di via Pra' (a questo link i dettagli e il percorso alternativo da seguire) con conseguente variazione del percorso di diversi autobus. Di seguito il dettaglio, parliamo delle linee 1, 192, 699 e N2.Pra', chiusure serali per lavori: date, orari e percorso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Albero crolla a Pra' e blocca la via: abbattuti palo della luce e telefonico - Crolla un grosso albero sulla carreggiata a Genova Pra': la strada è chiusa per liberare la corsia. Scrive primocanale.it