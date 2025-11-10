Via Petrarca | mi’ gli scavi mi’ gli attichi mi’ i pali… mi’ ’na sega!

«Tutto bello, tutto ok. ma che ‘un ci venga fori un’altra Buca delle Nane!» E occhio: ad Arezzo basta scavare du’ centimetri e trovi gli Etruschi col telefono! Sì, sì, tutto bello, tutto ok, tutto futuristico, zig zag, piscine al quinto piano e giardini pensili che manco a Babilonia. MA CALMA E GESSO! Perché, conoscendo i tempi della Soprintendenza — e pure di chi gli sta intorno — qui si rischia di rifare la fine di Piazza del Popolo, rimasta ferma come un bradipo ibernato dopo la liquidazione coatta e ripartita solo quando passò de mano. Insomma, un’altra Buca delle Nane. E stavolta magari ci si trova sotto anche i nani veri. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Via Petrarca: “mi’ gli scavi, mi’ gli attichi, mi’ i pali… mi’ ’na sega!”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Dei reperti, la cui origine e natura devono essere ancora stabilita, sono emersi dallo scavo nel cantiere ex Enel. Siamo ad Arezzo, in via Petrarca, dove è già stata demolita la palazzina che appunto era dell'Enel per dare vita ad un moderno complesso residen - facebook.com Vai su Facebook

Via Petrarca sarà così con il nuovo palazzo. L'antichità, cosa sono i reperti archeologici riaffiorati e il grande cantiere pronto nel 2028 - Proseguono gli scavi a cura della Soprintendenza e va avanti anche l'opera con alloggi di lusso, attici, piscina e giardino ... Riporta corrierediarezzo.it

Via Petrarca, ritrovamenti romani? - Dei reperti, la cui origine e natura devono essere ancora stabilita, sono emersi dallo scavo nel cantiere ex Enel. Secondo teletruria.it

Napoli via Petrarca, paura per un’auto ribaltata: un 70enne alla guida - Per fortuna senza feriti anche se l’automobilista, una donna di settant’anni, estratta viva dall’abitacolo della propria auto, si è poi sentita ... ilmattino.it scrive