Vi racconto lo sputo e il disprezzo verso noi ebrei della guardia svizzera in Vaticano

Un momento scioccante. Ma non di grande importanza. A meno che non sia sintomatico di qualcosa di più grande. Vivian Liska è una delle due donne che hanno ricevuto insulti antisemiti e uno sputo da una guardia svizzera in Vaticano. I fatti sono accaduti in occasione di un’udienza papale durante le celebrazioni della Nostra Aetate. A parlare per primo della vicenda è stato il settimanale austriaco Die Furche. Oggi Repubblica parla con Liska, professoressa di letteratura tedesca e direttrice dell’ Institute of Jewish Studies all’università di Anversa, in Belgio oltre che visiting professor all’università ebraica di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Open.online

