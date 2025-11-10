Vetri rotti e un tentativo di scasso | i vandali attaccano l’Università di Trento

Nella notte tra il 9 e il 10 novembre l’Università di Trento è finita nel mirino dei vandali: alcune vetrate del Polo scientifico di Povo 1 sono state sfondate mentre presso l’edificio di via Briamasco, sede che ospita il polo delle professioni sanitarie, sembra esserci stato un tentativo di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it