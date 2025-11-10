Vessicchio parla sua figlia Alessia | Sono devastata non ce lo aspettavamo | VIDEO

Alessia, unica figlia di Peppe Vessicchio, ha commentato questa dolorosa ed improvvisa morte: "Sono devastata, era il mio Barbapapà" L'articolo Vessicchio, parla sua figlia Alessia: “Sono devastata, non ce lo aspettavamo” VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vessicchio, parla sua figlia Alessia: “Sono devastata, non ce lo aspettavamo” | VIDEO

