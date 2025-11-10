Vertenza Bipres prima fumata bianca | si sbloccano le mensilità di agosto Inizia una nuova fase di confronto
Prime buone notizie per i dipendenti della Bipres di Rocca San Casciano e Portico, dove è in corso uno sciopero per la mancata retribuzione di due mesi di lavoro. L’azienda ha comunicato, tramite la Regione Emilia-Romagna, l’avvio del pagamento della mensilità di agosto per tutti e la corretta. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
