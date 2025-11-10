Vermi nei pasti vetro nel riso | il programma sui pasti gratuiti in Indonesia diventa incubo nazionale
Il programma di pasti gratuiti voluto dal presidente indonesiano Prabowo Subianto, nato per combattere la malnutrizione, è diventato un vero e proprio caso nazionale: migliaia di studenti sono finiti in ospedale per intossicazione alimentare, tra accuse di scarsa igiene, cattiva gestione e proteste dei genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lilli Lauro. . INVOCHIAMO LO SCIOPERO DEL PANINO DA CASA! Sono stanca di vedere genitori e bambini costretti a subire disservizi, pasti discutibili e nessuna possibilità di scelta. A Sant’Olcese, davanti alla scuola Matteotti, le famiglie hanno tutta la mia s - facebook.com Vai su Facebook
Brindisi, «Vermi nei pasti dei bambini alle elementari»: nuovo incubo mense in Puglia - E' solo l'ultimo caso di cibi mal conservati e serviti comunque ai bimbi in Italia. Si legge su ilmessaggero.it
Vermi nei pasti dei bambini a scuola: le foto - Inizia così il post dell'associazione "Pranzo da casa" che denuncia su Facebook nuovi casi di cibi avariati nelle mense scolastiche milanesi. Lo riporta ilmattino.it
Milano, vermi nei pasti dei bambini a scuola: le foto - Inizia così il post dell'associazione "Pranzo da casa" che denuncia su Facebook nuovi casi di cibi avariati nelle mense scolastiche milanesi. Si legge su ilmessaggero.it