Vermi nei pasti vetro nel riso | il programma sui pasti gratuiti in Indonesia diventa incubo nazionale

Il programma di pasti gratuiti voluto dal presidente indonesiano Prabowo Subianto, nato per combattere la malnutrizione, è diventato un vero e proprio caso nazionale: migliaia di studenti sono finiti in ospedale per intossicazione alimentare, tra accuse di scarsa igiene, cattiva gestione e proteste dei genitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

