Milano – I nuovi portavoce milanesi dei Verdi sono Francesca Cucchiara e Stefano Costa. Il risultato è emerso ieri dall’assemblea di Europa Verde-Verdi della città di Milano che si è svolta al Cam Ponte delle Gabelle in via San Marco. La mozione di Cucchiara e Costa, intitolata “Il cambiamento dipende da noi“, ha battuto con il 56% dei voti la mozione “Milano verde e democratica - Le radici del futuro“ dei candidati portavoce Gianluca Bertazzoli e Anita Broshka (44%). L’ala giovane e aperta alla trattativa con il sindaco Giuseppe Sala ha prevalso sull’ala degli ambientalisti veterani e oltranzisti, che puntavano sull’addio alla Giunta e alla maggioranza di centrosinistra a causa del “sì” al progetto del nuovo San Siro e della demolizione dello stadio Meazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Verdi, vince l’ala che vuole trattare. I nuovi portavoce sono Cucchiara e Costa: “Ma ora una svolta sull’urbanistica”