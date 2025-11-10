Treviglio. Venti giovani degli oratori di Treviglio si preparano a partire per un viaggio missionario a Copiapò, in Cile. La partenza è prevista per l’estate e il gruppo resterà due settimane al servizio della comunità locale. Per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio, i ragazzi hanno lanciato una raccolta fondi su GoFundMe, che ha già superato i 1.800 euro. L’obiettivo è raccogliere 10mila euro e permettere così a tutti di partecipare. “Non si tratta solo di partire per aiutare – scrivono i giovani – ma di imparare a guardare il mondo con occhi nuovi, mettendosi in gioco con le proprie mani e il proprio cuore”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Venti giovani trevigliesi in partenza per il Cile: una missione nel segno del servizio e della solidarietà