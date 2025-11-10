Venezia | borseggi lesioni e minacce Misure cautelari per 23 stranieri

Le accuse sono di furto aggravato, violenza minacce, lesioni personali, indebito utilizzo delle carte di credito, ricettazione, riciclaggio.

La donna è stata incarcerata a seguito dell'ordine di custodia cautelare emesso dalla procura di Venezia nell'ambito di un'inchiesta sui borseggi nella città lagunare - facebook.com Vai su Facebook

Borseggi a Venezia, 23 provvedimenti anche per lesioni e minacce - Ventitre provvedimenti cautelari, tra arresti, tra i quali anche quello nei confronti di una 23enne incinta, e divieti di dimora, sono stati emessi dalla Procura di Venezia nell'ambito di un'indagine ... Scrive ansa.it

Borseggiatrici a Venezia, 23 arresti. Le più piccole picchiate dalle più grandi quando il bottino non era adeguato. Dai furti oltre 50mila euro - Sono 23 le misure cautelari, tra arresti e divieti di dimora, scaturite dalla maxi inchiesta sui borseggi a Venezia portata avanti dalla Procura. Segnala msn.com

Maxi inchiesta della Procura di Venezia sui borseggi nella città antica - La Procura di Venezia ha indagato e ricostruito decine di casi di borseggio avvenuti nella città antica. Scrive rainews.it