Attiravano anziane e donne sole con profumi di marca venduti a metà prezzo. Quando le vittime li odoravano però rimanevano stordite e venivano derubate. Una storia arriva dai comuni di San Cesareo e Colonna (Roma), dove si moltiplicano le segnalazioni. Le malviventi agivano nei vicino del centro commerciale La Noce e approfittavano dello stordimento dettato dalla sostanza (probabilmente cloroformio ) per impossessarsi di borse, cellulari, portafogli e non solo. Dopo un iniziale disorientamento, la vittima viene avvicinata da una complice che, mostrando buone intenzioni, amplifica invece l’effetto della sostanza passando in volto un fazzoletto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Vendono profumo a metà prezzo ma è cloroformio. Stordite e derubate due vittime a Roma