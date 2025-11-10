Vedere colori accurati in Windows 11 | calibrazione e HDR

Non c'è niente di peggio dell'acquistare un nuovo monitor per lavorare dal computer e rendersi conto che i colori sono tutti sballati o sfalsati, rendendo quindi difficile svolgere il nostro lavoro (pensiamo per esempio ai grafici, ai fotografi o agli architetti). In Windows 10 e Windows 11 possiamo migliorare la qualità di visualizzazione dello schermo del PC con una procedura guidata di calibrazione, che permette di migliorare i colori e il contrasto ottimizzandoli a seconda della propria percezione e delle necessità lavorative, così da ottenere i colori reali (che saranno gli stessi anche se stampiamo le immagini o le trasferiamo su altri PC). 🔗 Leggi su Navigaweb.net