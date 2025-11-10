Vannacci e la sua lezione che accende la politica

Roberto Vannacci, che negli ultimi anni è passato dal silenzio degli uffici militari alla piazza digitale più rumorosa del Paese, è tornato a spiegare perché continua a mettere le mani dentro uno dei cassetti più infiammabili della storia italiana. Il fascismo, come quasi a voler sottolineare quel suo modo ai confini della polemica e dell’ambiguità cronica che da sempre contraddistingue il suo ingresso in politica. Il suo nuovo post su Facebook, dove offre “ripetizioni” a chi avrebbe studiato solo “nei manuali del Pd”, non nasce dal gusto della provocazione, almeno secondo lui. L’idea di Vannacci semplice e testarda: il passato non è una fotografia da guardare in piedi, ma un archivio da sfogliare per intero. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Vannacci e la sua “lezione” che accende la politica

