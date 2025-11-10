Vanessa Incontrada e i consigli di Gigi D' Alessio per evitare le critiche in vista del matrimonio

Gazzetta.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la crisi, la conduttrice e Rossano Laurini si sono ritrovati e sono pronti al grande passo: a Verissimo si è parlato anche del matrimonio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

vanessa incontrada e i consigli di gigi d alessio per evitare le critiche in vista del matrimonio

© Gazzetta.it - Vanessa Incontrada e i consigli di Gigi D'Alessio per evitare le critiche in vista del matrimonio

Argomenti simili trattati di recente

vanessa incontrada consigli gigiVanessa Incontrada e i consigli di Gigi D'Alessio per evitare le critiche in vista del matrimonio - Vanessa Incontrada a Verissimo con Gigi D'Alessio ha parlato del matrimonio con Rossano Laurini dopo la crisi. Riporta msn.com

vanessa incontrada consigli gigiVanessa Incontrada a Verissimo: “Gigi D’Alessio mi ha dato consigli per il matrimonio”/ “Festa per pochi” - La coppia formata da Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio torna nel salotto di Verissimo per una nuova puntata del talk condotto da Silvia Toffanin. Si legge su ilsussidiario.net

vanessa incontrada consigli gigiVanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, il racconto del loro rapporto speciale: “Gigi c’è sempre” - Vanessa Incontrada e Gigi D’Alessio, ospiti a Verissimo, parlano del loro legame d’amicizia e presentano il nuovo show tra battute e complicità ... Come scrive dilei.it

Cerca Video su questo argomento: Vanessa Incontrada Consigli Gigi