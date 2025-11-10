Vandalizzata la stazione della metro C Porta Metronia | aprirà l' 8 dicembre
La stazione è pronta, terminata. L’inaugurazione ci sarà l’8 dicembre insieme all’altro nuovo scalo della metro C Colosseo. Parliamo della stazione Porta Metronia, a piazzale Ipponio. Una “stazione museo” che sarà tra le più belle della città. Peccato che, a meno di un mese dall’apertura. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondisci con queste news
A #Barletta, atti vandalici nella stazione e nel centro storico. Nel primo caso vandalizzata una statua, nel secondo bottiglie lanciate sul balcone di un'anziana #cronaca #vandali #Polfer - facebook.com Vai su Facebook
Montesacro, vandalizzata la targa dedicata alle vittime degli Anni di Piombo - Dopo la panchina arcobaleno deturpata al Parco delle Valli, i vandali hanno preso di mira la targa dedicata alle vittime degli Anni di Piombo collocata ai ... Come scrive roma.corriere.it
Scontro tra sovrintendenze sulle stazioni museo della metro C - Quella capitolina ne rivendica la gestione in quanto proprietaria, quella statale sostiene che invece le archeostazione siano di sua competenza, avendone curato lo scavo. Riporta ilfoglio.it
Gualtieri, 'governo riveda subito taglio fondi a metro C' - "Lo ripetiamo con la massima fermezza: il governo riveda immediatamente il taglio di 50 milioni sulla Metro C. Lo riporta msn.com