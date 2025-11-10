Vaccini campagna antinfluenzale | incoraggiante la risposta dei cittadini baresi Asl in poche settimane superate le 130mila dosi somministrate in tutta la città metropolitana

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: La stagione influenzale è in corso e la risposta dei cittadini baresi è incoraggiante. La campagna vaccinale antinfluenzale 20252026, promossa dalla ASL Bari ha, infatti, superato in poche settimane, le 130mila dosi somministrate in tutta la provincia. A coordinare l’organizzazione, come ogni anno, è il Dipartimento di Prevenzione attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in rete con Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie convenzionate, ospedali, RSA e centri vaccinali. Soddisfatto il direttore generale della ASL, Luigi Fruscio: “I numeri della campagna antinfluenzale sono positivi e incoraggianti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

