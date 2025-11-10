Vaccini campagna antinfluenzale | incoraggiante la risposta dei cittadini baresi Asl in poche settimane superate le 130mila dosi somministrate in tutta la città metropolitana

Noinotizie.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Di seguito un comunicato diffuso da Asl Bari: La stagione influenzale è in corso e la risposta dei cittadini baresi è incoraggiante. La campagna vaccinale antinfluenzale 20252026, promossa dalla ASL Bari ha, infatti, superato in poche settimane, le 130mila dosi somministrate in tutta la provincia. A coordinare l’organizzazione, come ogni anno, è il Dipartimento di Prevenzione attraverso i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica (SISP), in rete con Medici di Medicina Generale, Pediatri di Libera Scelta, Farmacie convenzionate, ospedali, RSA e centri vaccinali. Soddisfatto il direttore generale della ASL, Luigi Fruscio: “I numeri della campagna antinfluenzale sono positivi e incoraggianti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

vaccini campagna antinfluenzale incoraggiante la risposta dei cittadini baresi asl in poche settimane superate le 130mila dosi somministrate in tutta la citt224 metropolitana

© Noinotizie.it - Vaccini, campagna antinfluenzale: “incoraggiante la risposta dei cittadini baresi” Asl, in poche settimane superate le 130mila dosi somministrate in tutta la città metropolitana

News recenti che potrebbero piacerti

vaccini campagna antinfluenzale incoraggianteVaccini, campagna antinfluenzale: “incoraggiante la risposta dei cittadini baresi” Asl, in poche settimane superate le 130mila dosi somministrate in tutta la città ... - La campagna vaccinale antinfluenzale 2025/2026, promossa dalla ASL Bari ha, infatti, superato in poche settimane, ... Scrive noinotizie.it

vaccini campagna antinfluenzale incoraggianteCampagna vaccinale anti influenza: cresce l’adesione dei cittadini - 117 dosi di vaccino antinfluenzale nelle strutture del territorio: il 74,2% delle vaccinazioni è stato effettuato dai medici di base (96. Come scrive ilikepuglia.it

Campagna antinfluenzale, cresce l’adesione: oltre 130mila dosi somministrate nella provincia di Bari - Il direttore generale dell'Asl Bari, Fruscio: “RIsuitato frutto del gioco di squadra tra operatori sanitari, medici di base, pediatri e farmacie convenzionate” ... Riporta baritoday.it

Cerca Video su questo argomento: Vaccini Campagna Antinfluenzale Incoraggiante