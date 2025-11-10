La segreteria provinciale Siulp di Prato, insieme alla segreteria regionale Toscana del sindacato Unarma, organizza venerdì 14 novembre (ore 9) un convegno sul tema "Atto “dovuto”.o atto “voluto”? Tra diritto di garanzia e presunzione di colpevolezza". Parteciperanno le massime autorità civili e militari della provincia, tra cui il questore di Prato Marco Basile. L’iniziativa si svolgerà nel salone consiliare del Comune di Prato. Il convegno, che sarà aperto dal segretario generale provinciale Siulp di Prato Vincenzo Vassallo, dal segretario generale provinciale Unarma di Prato Davide Murru e dal segretario generale regionale Unarma Toscana Costantino Fiori, sottolineando come tra le mission di un sindacato di polizia ci sia quella di promuovere una sempre maggiore ed approfondita formazione e competenza professionale negli appartenenti alla polizia di Stato e più in generale alle forze dell’ordine, affronta sul piano giuridico e tecnico-operativo di polizia la complessa tematica dell’informazione o "avviso" di garanzia che spesso accompagna l’impiego delle armi o degli altri mezzi di coazione in dotazione alle forze dell’ordine (fra cui il taser) in occasione di eventi lesivi che riguardino i destinatari di tale utilizzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Uso delle armi e del taser . Quando è possibile?