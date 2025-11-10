Usainsulti sui social a 8 senatori dem

5.07 Gli otto senatori Democratici che hanno votato con i Repubblicani per mettere fine allo shutdown sono stati oggetto di un'ondata di insulti da parte di elettori e utenti sui social. La senatrice del New Hampshire, Jeanne Shaheen, ha pubblicato un post per difendere la sua scelta, ma ha ricevuto centinaia di critiche. Lo stesso accade agli altri 7, tra cui Maggie Hassan. "Venduti", "vergogna", "siete senza spina dorsale", tra gli insulti riportabili. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it