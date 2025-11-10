Usaaccordo al Senato per fine shutdown

7.32 Il Senato Usa ha raggiunto un accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown. Decisivi 8 voti dem. In una delle votazioni, la prima di una serie di manovre procedurali obbligate, il Senato ha approvato 60 voti a 40 una legge di compromesso per finanziare il governo e passare a un successivo voto sull'estensione dei crediti di imposta dell'Affordable Care Act (Obamacare), in scadenza il 1°gennaio. Il testo deve passare alla Camera prima di arrivare sulla scrivania di Trump. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it