Usa Trump | 2mila $ a ogni americano con reddito basso con i proventi dei dazi stiamo riducendo il nostro debito da 37mila mld

Il presidente degli Usa Donald Trump ha promesso un sussidio da 2.000 dollari per ogni americano finanziato con i proventi dei dazi, ma sulla misura incombe il giudizio della Corte Suprema Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha promesso 2.000 dollari a ogni cittadino americano che. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Trump: "2mila $ a ogni americano con reddito basso con i proventi dei dazi, stiamo riducendo il nostro debito da 37mila mld"

