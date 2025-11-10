Usa shutdown | verso accordo Dem-Rep

0.21 Un accordo bipartisan tra repubblicani e democratici sul finanziamento del governo federale sembra ormai vicino, dopo settimane di stallo. John Thune, leader della maggioranza al Senato, ha annunciato che i segnali sono concreti e che un'intesa per finanziare il governo fino a gennaio 2026 può essere raggiunta.Per il democratico Henry Cuellar "dopo 40 giorni di stallo il Senato sta mostrando concreti segnali di progresso" e un "gruppo di senatori di entrambi i partiti,avrebbe accettato di finanziare il governo". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it