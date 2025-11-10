Usa il presidente siriano al-Sharaa gioca a basket a Washington

Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa è arrivato negli Stati Uniti sabato, e ha condiviso un video sui social in cui gioca a basket con il comandante del Centcom Brad Cooper e con Kevin Lambert, capo dell’operazione internazionale anti Isis in Iraq, accompagnato dal post “lavora duro, gioca ancora più duro”. Vent’anni fa Ahmad al-Sharaa fu detenuto in un centro di detenzione gestito dagli Stati Uniti in Iraq, dopo essersi unito ai militanti di al-Qaeda che combattevano contro le forze americane. Pochi avrebbero previsto che sarebbe diventato il primo presidente siriano a visitare La Casa Bianca dall’indipendenza del Paese nel 1946. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, il presidente siriano al-Sharaa gioca a basket a Washington

