Usa il presidente siriano al-Sharaa gioca a basket a Washington

Lapresse.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

 Il presidente siriano Ahmad al-Sharaa è arrivato negli Stati Uniti sabato, e ha condiviso un video sui social in cui gioca a basket con il comandante del Centcom Brad Cooper e con Kevin Lambert, capo dell’operazione internazionale anti Isis in Iraq, accompagnato dal post “lavora duro, gioca ancora più duro”. Vent’anni fa Ahmad al-Sharaa fu detenuto in un centro di detenzione gestito dagli Stati Uniti in Iraq, dopo essersi unito ai militanti di al-Qaeda che combattevano contro le forze americane. Pochi avrebbero previsto che sarebbe diventato il primo presidente siriano a visitare La Casa Bianca dall’indipendenza del Paese nel 1946. 🔗 Leggi su Lapresse.it

usa il presidente siriano al sharaa gioca a basket a washington

© Lapresse.it - Usa, il presidente siriano al-Sharaa gioca a basket a Washington

Argomenti simili trattati di recente

usa presidente siriano sharaaUsa, il video di al-Sharaa che gioca a basket con il comandante del Centcom: le immagini - Sharaa è arrivato negli Stati Uniti sabato, e ha condiviso un video sui social in cui gioca a basket con ... Da stream24.ilsole24ore.com

usa presidente siriano sharaaIl leader siriano gioca a basket coi militari Usa e va da Trump. Così l’ex jihadista Al Sharaa è un «pivot» per gli Usa - Oggi l'ex fondatore del gruppo jihadista e l'uomo chiave della caduta di Bashar Al Assad è atteso alla Casa Bianca. Lo riporta corriere.it

usa presidente siriano sharaaSyriens president al-Sharaa besöker USA: Nya allianser mot ISIL - Sharaa visita gli Stati Uniti per consolidare le alleanze contro l'ISIL e cercare supporto per la ricostruzione della Siria. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Presidente Siriano Sharaa