Usa c’è l’accordo sullo shutdown Otto senatori dem sbloccano l’impasse
L’accordo prevede che si finanzi il governo federale sino alla fine di gennaio. Non è compresa l’estensione dei sussidi per l’assicurazione sanitaria, tema che ha paralizzato le discussioni. 🔗 Leggi su Lastampa.it
