Usa accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Repubblicani e Democratici siglano intesa per finanziare il governo federale almeno fino al 30 gennaio. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

usa accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi

© Tgcom24.mediaset.it - Usa, accordo bipartisan per mettere fine allo shutdown ma solo per tre mesi

News recenti che potrebbero piacerti

usa accordo bipartisan mettereUsa, raggiunto l'accordo per mettere fine allo «shutdown» - È stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo «shutdown». corriere.it scrive

usa accordo bipartisan mettereShutdown, accordo raggiunto al Senato Usa: governo finanziato fino al 30 gennaio. Cosa cambia - E' stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato per finanziare il governo federale fino al 30 gennaio e mettere fine allo shutdown. Lo riporta msn.com

usa accordo bipartisan mettere'Raggiunto l'accordo per mettere fine allo shutdown' - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! Da giornaledibrescia.it

Cerca Video su questo argomento: Usa Accordo Bipartisan Mettere