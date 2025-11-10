Uomini e Donne l' opinione della puntata | Maria De Filippi piena rasa Rocco zittito

Nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, lunedì 10 novembre 2025 su Canale 5, Maria De Filippi si scaglia contro Rocco, anche lei è stufa del cavaliere. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, l'opinione della puntata: Maria De Filippi piena rasa, Rocco zittito

