Uomini e Donne forti rivelazioni di Andrea Nicole Conte | come sta l’ex tronista

Andrea Nicole Conte ha condiviso con i suoi follower un pensiero molto sincero. L’ex tronista di Uomini e Donne nelle sue storie Instagram ha raccontato il modo in cui, oggi, si avvicina all’ amore. Il tono è calmo, la scelta delle parole è chiara. C’è spazio per la serenità, ma anche per i timori nati da ciò che è accaduto dopo l’esperienza nel trono classico. Andrea Nicole Conte da Uomini e Donne ai social. Andrea Nicole Conte è diventata nota grazie a Uomini e Donne. Dopo il programma, ha scelto i social come diario leggero della sua vita. Proprio lì, con toni pacati, ha spiegato che oggi è più attenta e che non ha fretta. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, forti rivelazioni di Andrea Nicole Conte: come sta l’ex tronista

