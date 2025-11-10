Uomini e Donne chi è Rocco | cognome età lavoro Instagram e provenienza

Rocco è tra i volti più osservati del Trono Over. Si è presentato nello studio di Uomini e Donne con un’immagine curata e un carattere pacato, conquistando curiosità tra il pubblico. Ha iniziato a conoscere Cinzia Paolini, una dama molto discussa: tra i due c’è stato un avvicinamento, poi uno stop, quindi un nuovo tentativo. Di lui, per ora, non sono emersi molti dettagli privati: la sua è una presenza discreta, costruita passo dopo passo. Scopriamo nel dettaglio la sua biografia. Uomini e Donne: chi è Rocco Bruno del Trono Over. Rocco si è distinto per portamento elegante e atteggiamento misurato. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Rocco: cognome, età, lavoro, Instagram e provenienza

