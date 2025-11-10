Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 10 novembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di  lunedì 10 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre femminile che ha visto trionfare Agnese. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende da Giovanni e Francesca tornati in studio per raccontare l’evolversi della loro storia d’amore. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45  qui su “Superguida Tv” con le  video notizie da  Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di lunedì 10 novembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

