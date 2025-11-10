Università bando per un incarico dirigenziale per la comunicazione istituzionale

L’Università di Parma ha bandito una selezione pubblica per il conferimento, ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. 30.03.2001, n. 165, di un incarico dirigenziale a tempo determinato, di durata triennale, con funzioni di studio, consulenza e coordinamento strategico nell’ambito delle. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

