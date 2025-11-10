Unione Pd sul silos multpiano nell' area di risulta | Un' operazione fatta di ritardi perdita di parcheggi e aumento dei costi

Ilpescara.it | 10 nov 2025

Tra ritardi di progetti e avvio lavori, diminuzione parcheggi che potrebbero scendere ancora, parcheggi che ci saranno tra due anni e che non saranno tutti a disposizione dei cittadini, ma anche l’incremento dei costi passato da 8 milioni a 12 milioni e 800mila euro che determinerebbe una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

