Unicredit ricorre al Consiglio di Stato contro il Golden power su Banco Bpm

Lastampa.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unicredit ha depositato al Consiglio di Stato il ricorso contro il Golden power deciso dal governo italiano sulla scalata a Banco Bpm. Dopo il parziale accoglimento del Tar, la scorsa estate,. 🔗 Leggi su Lastampa.it

unicredit ricorre al consiglio di stato contro il golden power su banco bpm

© Lastampa.it - Unicredit ricorre al Consiglio di Stato contro il Golden power su Banco Bpm

Leggi anche questi approfondimenti

unicredit ricorre consiglio statoGolden power, Unicredit pensa al Consiglio di Stato. L’Ue decide sulla procedura d’infrazione contro l’Italia -  Il governo sta trattando con la Commissione per cambiare la legge e renderla compatibile con il di ... Da milanofinanza.it

unicredit ricorre consiglio statoGolden power, mossa di Orcel. Unicredit si prepara al Consiglio di Stato - La banca sta limando un ulteriore ricorso contro il decreto che affossò l’operazione su Banco Bpm. Lo riporta repubblica.it

UniCredit al Consiglio di Stato: la sfida al Golden Power è una questione di principio - La banca di Piazza Gae Aulenti porta la disputa al livello successivo. Secondo it.benzinga.com

Cerca Video su questo argomento: Unicredit Ricorre Consiglio Stato