Unicredit ricorre al Consiglio di Stato contro il Golden power su Banco Bpm
Unicredit ha depositato al Consiglio di Stato il ricorso contro il Golden power deciso dal governo italiano sulla scalata a Banco Bpm. Dopo il parziale accoglimento del Tar, la scorsa estate,. 🔗 Leggi su Lastampa.it
