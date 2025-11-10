Un’azienda valdarnese tra le eccellenze italiane di design e sostenibilità

Arezzo, 10 novembre 2025 – U n’azienda valdarnese tra le eccellenze italiane di design e sostenibilità. La Artelinea di Cavriglia è rientrata tra le vincitrici del premio internazionale ADA - Archiproducts Design Awards 2025 che, a Milano, ha celebrato i migliori progetti di architettura d’interni in termini di innovazione, estetica e tutela ambientale. Questa manifestazione, giunta alla decima edizione, rappresenta oggi un punto di riferimento per imprese, designer e professionisti di tutto il mondo capaci di sperimentare materiali, forme, soluzioni e criteri di circolarità all’avanguardia che si sono ritrovati nel galà conclusivo ospitato dal Superstudio+ del capoluogo lombardo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un’azienda valdarnese tra le eccellenze italiane di design e sostenibilità

