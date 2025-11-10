Un'altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane

La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo controllo nel mercato ittici di Mugnano, dove era già stata a fine ottobre; sequestrate 1.2 tonnellate di merce priva di tracciabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

