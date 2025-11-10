Un'altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo controllo nel mercato ittici di Mugnano, dove era già stata a fine ottobre; sequestrate 1.2 tonnellate di merce priva di tracciabilità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

altra tonnellata pesce sequestrataUn’altra tonnellata di pesce sequestrata al mercato di Mugnano dopo 2 settimane - La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo controllo nel mercato ittici di Mugnano, dove era già stata a fine ottobre; sequestrate 1 ... fanpage.it scrive

Una tonnellata di pesce sequestrato al mercato di Mugnano, verrà devoluto in beneficenza - Una tonnellata di prodotti ittici è stata sequestrata nel mercato ittico di Mugnano, in provincia di Napoli: è risultato essere privo di tracciabilità e quindi potenzialmente pericoloso per il consumo ... Da fanpage.it

Mugnano, sequestrata una tonnellata di pesce privo di tracciabilità: sanzionate due imprese - Una tonnellata di pesce privo di tracciabilità, pronto per essere venduto ai banchi del mercato ittico di Mugnano di Napoli, è stata sequestrata nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dalla Guardia di ... Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Altra Tonnellata Pesce Sequestrata