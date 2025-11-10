Un' altra fiera lascia Modena l' evento iMEAT si trasferisce a Bologna
Un'altra manifestazione si sposta da Modena a Bologna. Dall'11 al 13 ottobre 2026, si svolgerà sotto le Due Torri la decima edizione di "iMEAT", la prima fiera 'b2b' in Italia dedicata alle macellerie, gastronomie e salumerie, al settore della ristorazione, alle industrie per la lavorazione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
