Un' altra fiera lascia Modena l' evento iMEAT si trasferisce a Bologna

10 nov 2025

Un'altra manifestazione si sposta da Modena a Bologna. Dall'11 al 13 ottobre 2026, si svolgerà sotto le Due Torri la decima edizione di "iMEAT", la prima fiera 'b2b' in Italia dedicata alle macellerie, gastronomie e salumerie, al settore della ristorazione, alle industrie per la lavorazione delle. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

