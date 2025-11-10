Milano, 10 novembre 2025 – Una volpe a spasso per Milano, un animale selvatico nella giungla urbana. L’insolito incontro è avvenuto questa mattina presto, intorno alle 6, quando era ancora buio. A raccontarlo e documentarlo con un video è la pagina social Milanobelladadio, spiegando che a incrociare la volpe è stato un ragazzo che si stava recando al lavoro in bicicletta. Appena animale e uomo si sono incrociati, il primo è ovviamente scappato, per istinto, ma il giovane in sella alla sua bicicletta ha avuto la prontezza di seguirlo per qualche decina di metri e ne è venuto fuori un video di una ventina di secondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una volpe in centro a Milano: l’animale selvatico a spasso nella giungla urbana