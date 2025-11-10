Una statua di Galeone all' ingresso della curva nord la proposta di Giampietro Pd

Ilpescara.it | 10 nov 2025

«Una statua da realizzare all’ingresso della curva nord in onore di Giovanni Galeone. Una proposta che non vuole superare le tante arrivate in questi giorni, tutt’altro, e che può essere realizzata in poche settimane senza dover attendere il via libera di altri Enti». È la proposta che fa il. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

