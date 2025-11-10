Una singolare disavventura per Karrion Kross & Scarlett nel weekend
Particolare avventura avvenuta nella giornata di ieri per Karrion Kross e la sua manager (moglie nella vita reale) Scarlett Bordeaux. A quanto pare, una volta giunti nel loro hotel ore prima di prendere parte ad uno show indipendente, non sono riusciti ad accedere alla loro stanza a causa di un malfunzionamento della porta, la quale necessitava di ricaricarsi a causa del sistema di apertura con scheda. Qui sotto la clip che ritrae i due prendere la situazione con una risata. Imagine getting to your hotel and you can’t get into your room because your door needs to recharge pic.twitter.comicp2rHYk8J — Fightful Wrestling (@Fightful) November 9, 2025. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
