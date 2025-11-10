Una copia rara di superman 1 vale milioni di dollari
la scoperta di una copia eccezionale di superman #1: un patrimonio da record. Negli ultimi tempi, il mondo della collezione di fumetti è stato scosso da una notizia sensazionale: il ritrovamento di una copia praticamente intonsa di Superman #1, pubblicato nel 1938. Questo ritrovamento sta generando grande interesse tra collezionisti e appassionati di fumetti storici, poiché si tratta di un esemplare che potrebbe essere venduto per cifre astronomiche nelle prossime aste. La rarità e l’eccellente stato di conservazione di questa copia ne fanno uno dei pezzi più preziosi mai scoperti. caratteristiche della copia ritrovata di superman #1. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
