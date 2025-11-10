Un portiere che spala la neve e una rovesciata assurda | il titolo in Canada si decide così
Un finale epico, quasi da film, quello della Canadian Premier League, la massima divisione canadese. L'Atletico Ottawa ha conquistato il titolo battendo 2-1 ai supplementari il Cavalry sotto una vera e propria tempesta, che ha dato vita a scene alquanto insolite su un campo da calcio: dal portiere che spala la neve, a un giocatore che finisce su un cumulo a bordo campo, fino a un gol strepitoso in rovesciata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
