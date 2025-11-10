Un piano da 86 milioni per cambiare il volto di Conserve Italia
IL FATTURATO del Gruppo (1,15 miliardi di euro nell’esercizio 2024-25 approvato all’assemblea dei soci del 31 ottobre scorso) sancisce una indiscussa leadership dimensionale nel settore delle conserve ortofrutticole. Il lavoro degli agricoltori italiani nelle aree più vocate per le produzioni ortofrutticole, quello dei tecnici impegnati in campagna e quello degli addetti negli stabilimenti di trasformazione, i controlli effettuati dalla produzione fino alle strutture distributive: sono tutti elementi di forza per Conserve Italia un altro primato. Pier Paolo Rosetti, direttore generale di Conserve Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
