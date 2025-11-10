Un piano da 45 milioni per cambiare il Quarticciolo | parola di Gualtieri Tutti gli interventi

Un insieme di interventi dal valore complessivo di 45 milioni di euro per il Quarticciolo. L’obiettivo è la “rinascita del quartiere”, come si legge nel quarto rapporto alla città del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che agli investimenti previsti al Quarticciolo ha dedicato un capitolo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

