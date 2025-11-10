Un paese ci vuole | Gallina raccontata in punta di penna a Spazio Open
Sarà Spazio Open, in cima al tapis roulant, sulla centrale via Filippini, ad ospitare, alle ore 17,30 di giovedì 13 novembre, la presentazione di "Un paese ci vuole. Gallina raccontata in punta di penna", che Luigi Marino, unitamente a Città del Sole Edizioni, ha dato alle stampe qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
