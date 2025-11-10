Un nuovo sciopero dei trasporti a rischio i treni Trenord | tutte le informazioni

Monzatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il personale Trenord sciopera domenica 16 novembre. A rischio per otto ore ci saranno i treni della società lombarda di piazzale Cadorna.A organizzare la protesta, come confermato dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è il sindacato Osr Orsa Ferrovie. La manifestazione riguarderà. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

