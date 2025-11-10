Un nuovo percorso didattico lungo ’Il pensiero dei minatori’
Dopo l’inaugurazione avvenuta nella primavera 2024 e le numerose escursioni organizzate nei mesi successivi, ieri mattina un nuovo importante momento ha interessato il sentiero ‘Il pensiero dei minatori’, fortemente voluto dal quartiere Borello e dagli abitanti di Formignano, e dedicato a tutti coloro che, con il proprio lavoro, hanno contribuito alla vita della miniera. Il quartiere Borello e gli assessori Andrea Bertani, Christian Castorri e Lorenzo Plumari, hanno inaugurato il nuovo percorso didattico e la relativa segnaletica, realizzata da Monti Editore e Caveja Trek in collaborazione con la neonata associazione Orme di Zolfo e la Società di Ricerca e Studio della Romagna Mineraria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
