Un conto corrente e 50 euro in regalo ai nuovi nati L’idea del Comune

Riccò Del Golfo (La Spezia), 10 novembre 2025 – Un conto corrente con 50 euro a ognuno dei cinquantasette bambini nati negli ultimi tre anni. È l’iniziativa messa in campo dal Comune di Riccò del Golfo in collaborazione con Crédit Agricole per accogliere i nuovi riccolesi e sostenere le loro famiglie. Il piano sarà realizzato nell’ambito del più ampio progetto “Generazioni“, contenitore di iniziative sociali e culturali pensato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Loris Figoli. Questa operazione, rivolta ai nuovi nati, è finalizzata a favorire il senso del risparmio, nel contesto sociale comunitario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

