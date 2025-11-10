Un commissario 20 anni dopo La crisi politica a San Benedetto Ecco cosa succederà adesso

L’ultima volta di un commissario a San Benedetto risale a vent’anni fa. A settembre 2005, dopo la caduta dell’amministrazione guidata da Domenico Martinelli, il Prefetto affidò la città alle mani di Carlo Iappelli. Ora, due decenni più tardi, la storia si ripete. Con l’annunciata ondata di dimissioni dei consiglieri comunali, la città si prepara infatti a un nuovo commissariamento al posto del sindaco Antonio Spazzafumo. Secondo quanto previsto dall’articolo 141 del Testo Unico degli Enti Locali, quando la maggioranza dei consiglieri presenta contestualmente le proprie dimissioni, il Consiglio comunale decade automaticamente e si avvia la procedura di scioglimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

