Un buon manager deve facilitare le connessioni

Spagnuolo * Cosa chiede il mercato europeo ai manager? Quali competenze? L’analisi dell’osservatorio di CFMT Online Job Vacancy – che si occupa di analizzare la domanda di lavoro che le aziende pubblicano sul web per i manager del settore terziario e manifatturiero – evidenzia un calo generale del 12% nella domanda di lavoro online in Italia nel 2024 rispetto al 2023. La richiesta di dirigenti nel settore terziario mostra una flessione simile, con una diminuzione dell’13%. Questo andamento è in controtendenza rispetto agli anni precedenti, che hanno visto una crescita continua dal 2021 al 2023. 🔗 Leggi su Quotidiano.net