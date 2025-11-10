Un Bologna senza limiti
Un Bologna che non ci si può credere. Al Dall'Ara esplode la festa rossoblù, dopo che gli uomini di Italiano hanno battuto i campioni detentori dello scudetto. L'ennesima medaglia per Joey Saputo e tutta la società, che da anni stanno trascinando una città sotto la ribalta del successo sportivo. Prima la conquista della partecipazione alla Champions, poi il trofeo della Coppa Italia, ora una vittoria che, lasciando perdere sogni proibiti come il tricolore, ribadiscono che questo Bologna può giocarsela con tutti, in Italia e in Europa. E peccato per quell'ultimo 0-0 con il Brann, frutto di un arbitraggio che ha lasciato perplessi moltissimi commentatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
