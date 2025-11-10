Un autoritratto di Frida Kahlo e il wc d'oro di Cattelan all'asta da Sotheby's

(askanews) – Un autoritratto della famosa artista messicana Frida Kahlo, e il celebre gabinetto d’oro di Maurizio Cattelan: sono due delle opere presentate da Sotheby’s nella sua nuova sede di Manhattan nell’ambito delle sue vendite autunnali “di punta”. El sueno (La cama), stimato tra i 40 e i 60 milioni di dollari, potrebbe stabilire un nuovo record per un’opera realizzata da una donna. Anna Di Stasi, responsabile del dipartimento di arte latino-americana di Sotheby’s: «Questo in effetti è un oggetto che lei teneva nella sua camera da letto, sopra il letto, quindi è davvero un autoritratto, non solo di se stessa, ma anche della sua quotidianità e di come lei rappresentava l’idea non solo di vivere, ma anche di morire, dormire ed essere svegli, questa dualità della vita». 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Un autoritratto di Frida Kahlo e il wc d’oro di Cattelan all’asta da Sotheby’s

